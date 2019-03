La Marina Militare sbarca al Centro Commerciale “Porte di Catania”

Dal 31 marzo al 7 aprile – la Marina Militare sarà presente presso il Centro Commerciale “Porte di Catania” per illustrare ai visitatori i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione con esempi, modelli, simulazioni e personale. La popolazione siciliana avrà così l’opportunità di incontrare gli specialisti delle varie componenti e cimentarsi personalmente con la condotta dalla plancia di una Unità navale di nuovissima generazione (nave Bergamini) e con i segnali che rendono possibile l’appontaggio di un elicottero sulla nave.

All’interno del centro, nel corso degli otto giorni, verrà allestita una mostra Istituzionale per far conoscere la storia, le tradizioni, il presente e il futuro della Marina Militare, da sempre un punto di riferimento per la popolazione siciliana.

Inoltre, grazie ai punti informativi verranno soddisfatte le curiosità del pubblico più giovane e illustrate le possibilità di carriera nella Marina Militare.