L’Aquila: precipita da un sentiero vicino ad un santuario e muore, la sua identità è sconosciuta perché privo di documenti

Un uomo è morto dopo essere precipitato da un sentiero nelle vicinanze del santuario della Madonna di Appari, che si trova tra le frazioni aquilane di Paganica e Camarda, molto frequentato anche da turisti. L’uomo, dell’apparente età di 50 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità perché trovato senza documenti, sarebbe scivolato accidentalmente, sbattendo in maniera rovinosa la testa, in un passaggio che porta all’eremo nei pressi di una parete rocciosa utilizzata da molti appassionati per fare delle arrampicate. Alla tragedia hanno assistito alcune persone che stavano nelle vicinanze, che hanno dato l’allarme: sul posto sono giunte la volante, la polizia scientifica per i rilievi ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

La salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale San Salvatore, si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria: non si sa ancora se il pm di turno della procura dell’Aquila, Simonetta Ciccarelli, che sta coordinando le indagini per chiarire le cause dell’incidente, disporrà l’autopsia.