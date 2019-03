Domenica primaverile sul litorale romano: tante presenze a Ostia, Fiumicino e Fregene

Tante presenze sul litorale romano oggi, una domenica tipicamente primaverile: a Ostia, Fiumicino e Fregene numerose persone hanno raggiunto le spiagge per la prima tintarella o per passeggiate sul bagnasciuga, sui lungomare o lungo le banchine dei porti.

Questa mattina in tanti hanno partecipato ad una passeggiata in bicicletta organizzata lungo la nuova pista ciclabile lungo l’argine del Tevere, che collega l’ingresso di Fiumicino con la zona di Parco Leonardo. Boom di presenze a Fregene, all’Oasi Wwf di Macchiagrande, dove è aperta la mostra evento dedicata a “Dinosauri in carne ed ossa”, che ospita 24 riproduzioni a grandezza naturale di animali preistorici, su un itinerario di circa 2 km nell’area protetta.