“Lombardia Carne”: a Rovato la storica fiera, vetrina delle eccellenze della Franciacorta

Una tradizione che si rinnova puntuale da ben 130 anni a questa parte. “Lombardia Carne”, la storica fiera dedicata agli animali da carne bovina, equina ed ovicaprina di Rovato, festeggia quest’anno l’importante ricorrenza; e così l’edizione 2019 – in programma dal 6 all’8 aprile presso il Centro Fiere del paese in provincia di Brescia – si annuncia ancora più straordinaria del solito.

Resteranno forti le radici storiche dell’evento, che affondano nel mercato del bestiame rovatese, una tradizione lunga cinque secoli e ancora oggi vanto della capitale della Franciacorta, terra delle bollicine DOCG. Ci sarà quindi grande spazio per i convegni, i prodotti del settore zootecnico, la gara di tosatura, la scuola di equitazione e la mostra mercato bovina, equina, ovicaprina – i cui capi parteciperanno al concorso ufficiale che premia oltre quaranta categorie di bestiame – e delle macchine e attrezzature agricole. Mail segreto di una manifestazione così longeva è la capacità di rinnovarsi costantemente nel tempo: da alcuni anni “Lombardia Carne” è riuscita ad andare anche oltre il mondo degli addetti ai lavori, trasformandosi in un imperdibile appuntamento per gli amanti della gastronomia e in una grande vetrina delle eccellenze della Franciacorta.

Ci sarà quindi grande spazio perle delizie tipiche del territorio, con degustazioni e stand dedicati. A partire dal concorso “El salam piö bu de la Franciacürta”, che vedrà sfidarsi i migliori norcini locali, e proseguendo con gli show cooking e con le carni offerte dai macellai rovatesi, da accompagnare con il pane, i prodotti da forno e i vini della zona. Il tutto senza dimenticare il prelibato manzo all’olio di Rovato De.Co, che il 7 aprile sarà al centro di un concorso che vedrà sfidarsi famiglie, massaie e appassionati di cucina che si diletteranno con questa particolare preparazione.

Grande attenzione sarà poi riservata ai piccoli visitatori, con un’ampia area dedicata al divertimento con giochi, gonfiabili, scuola pony e fattorie didattiche, e ai turisti con le visite guidate alla scoperta del centro storico di Rovato.

Nella caratteristica cittadina spiccano Piazza Cavour e il Palazzo Municipale, ma meritano una visita anche il Castello,il Convento dell’Annunciata, il Santuario di Santo Stefano e le chiese di San Michele e di San Rocco; Rovato, inoltre, rappresenta un ottimo punto di partenza per visitare la Franciacorta, territorio famoso in tutto il Mondo perla produzione vinicola di altissima qualità. “Lombardia Carne” sarà visitabile sabato 6 aprile dalle ore 9 alle 19, domenica 7 dalle 7.30 alle 19 (alle ore 11 la diretta di Teletutto con la trasmissione “In piazza con noi”) e l’8 aprile dalle 7.30 alle 13, in occasione del tradizionale mercato del lunedì.

Per ulteriori info:

Data – 6/8 aprile

Località – Rovato – Brescia

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org