Lombardia, incendi boschivi: codice rosso su Valchiavenna, Alpi Centrali, Lario, Verbano, Brembo e Alto Serio

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 12 di oggi, martedì 26 marzo, e fino al prossimo aggiornamento, su Valchiavenna (So), Alpi Centrali (So), Verbano (Va) e Lario (Co-Lc), Brembo (Bg) e Alto Serio-Scalve (Bg) e di criticità moderata (codice arancione)sull’Alta Valtellina (So) e Valcamonica (Bs). Rimane la criticità moderata anche su Basso Serio-Sebino (Bg-Bs), Mella-Chiese (Bs), Garda (Bs), Pedemontana Occidentale (Co-Va-Lc) e Oltrepo’ Pavese (Pv).

In conseguenza dell’intensificazione dei venti prevista per il pomeriggio di oggi, che ha già alimentato diversi incendi nelle scorse ore e del protrarsi di condizioni meteo stabili e di assenza di precipitazioni, si segnala un significativo aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi.