L’Orchidea dell’Unicef: domani a Roma Lino Banfi in piazza per i bimbi malnutriti

Lino Banfi sarà domani in Piazza del Popolo a Roma per l’iniziativa ‘l’Orchidea dell’Unicef‘ a sostegno dei bambini malnutriti. L’attore è uno storico ambasciatore dell’Unicef Italia e testimonial dell’iniziativa che si svolge in questo fine settimana in 2.400 piazze in Italia con 11 mila volontari. “Lino Banfi ha costantemente associato alla propria immagine di attore tra i più amati in Italia, una particolare attenzione per i problemi delle persone più vulnerabili, ed in particolare dei bambini. L’amore per i più piccoli, infatti, lo ha spinto a mettersi a disposizione nelle vesti di Ambasciatore dell’Unicef Italia fin dal febbraio 2000 e ad essere con noi ancora oggi con questa importante iniziativa”, ha ricordato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia. L’iniziativa di domenica permetterà a fronte di un’offerta minima di scegliere la propria orchidea Unicef, quest’anno disponibile in 4 diverse colorazioni, e contribuire così al sostegno dei programmi che l’Unicef porta avanti nel mondo per combattere la malnutrizione infantile.Per esempio, con un contributo di 15 euro, i bambini potranno ricevere: 30 bustine di latte terapeutico utili per salvare le vite di 6 neonati colpiti da malnutrizione acuta; 750 compresse a base di cloro per potabilizzare 1.500 litri d’acqua; 180 dosi di vaccino antipolio per garantire copertura vaccinale completa a 40 bambini; 900 bustine di integratore alimentare; 15 stetoscopi fetali per la cura e diagnosi prenatale.