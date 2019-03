Maltempo, alluvione Reno: “Rimborso tari anche per San Giorgio di Piano”

“Bene l’iniziativa di Argelato e Castel Maggiore, nel Bolognese, di prevedere, così come avevamo proposto tempo fa, un rimborso Tari per chi ha subito dei danni durante l’alluvione ma non si capisce il perché anche il Comune di San Giorgio di Piano non abbia adottato lo stesso provvedimento”. E quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera del Movimento 5 stelle in Regione Emilia-Romagna, riguardo al provvedimento annunciato dalle due amministrazioni dei Comuni maggiormente coinvolti nell’alluvione dello scorso 2 febbraio.

“A quanto ci risulta ci sono state anche diverse abitazioni del Comune di San Giorgio di Piano dove la rottura dell’argine del Reno ha provocato dei danni – aggiunge Piccinini -. Per questo non capiamo il perché il rimborso della Tari non sia stato previsto anche per loro. Quello che vorremmo evitare è che ci siano degli alluvionati di serie A e degli altri di serie B. Ecco perché chiediamo al sindaco di San Giorgio di chiarire al più presto questa vicenda, facendo di tutto per assicurare lo stesso trattamento e gli stessi diritti ai propri cittadini che hanno subito un danno lo scorso febbraio”.