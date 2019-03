Maltempo Alpi, entro due mesi inizieranno i primi interventi per i collegamenti della Val Settimana

“Entro un paio di mesi prenderanno il via i primi interventi che interesseranno i collegamenti viari della Val Settimana”. Lo ha assicurato il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, raccogliendo l’appello lanciato dal Club alpino italiano (Cai) di Claut per un’azione di ripristino dei danni causati dal Maltempo di ottobre alla valle che fa parte del Parco delle Dolomiti. “Ieri abbiamo presentato il Piano Zamberletti 2.0 che prevede l’avvio di oltre mille procedimenti in tutta la zona colpita dall’uragano Vaia – ha continuato Riccardi – abbiamo gia’ stilato le procedure di individuazione delle priorita’ e la Val Settimana rientra in queste”. Per la vallata – spiega una nota della Regione – sono pervenute quattro segnalazioni ed e’ gia’ stato previsto un intervento. “Non appena i fondi stanziati dal Governo si renderanno disponibili, e questo avverra’ in qualche settimana, avvieremo gli interventi”. Le prossime attivita’, ha spiegato il vicegovernatore “riguarderanno la sistemazione idraulica della viabilita’ tra Claut e localita’ Sette Fontane, con pulizia e asporto di materiale inerte e detriti, il ripristino delle scarpate, la realizzazione della pista, la regimentazione delle acque e il rifacimento del manto stradale”. Il tutto per un impegno di spesa, rende noto la Regione, pari a 2,5 milioni di euro. Altri interventi riguardano la strada da Sette Fontane fino a Malga Pussa e il guado per Senons, con il ripristino della pista e la rimozione del materiale franoso, il rifacimento delle scogliere e la pulizia dei detriti. Seguira’ un intervento da Malga Pussa a Senons.