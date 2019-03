Maltempo Argentina: salvati in Antartide 13 ricercatori cechi

La Marina argentina ha soccorso e tratto in salvo un gruppo di 13 ricercatori della Repubblica ceca rimasti bloccati in Antartide dalle avverse condizioni meteorologiche. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Telam.

L’operazione è stata realizzata dal Comando congiunto antartico argentino (Cocoantar) ed ha riguardato i ricercatori operanti nella base ceca ‘Johann Gregor Menderl’.

Questi ultimi avevano chiesto aiuto alle autorità cilene che tuttavia non hanno potuto portare a termine l’intervento a causa delle cattive condizioni del mare e della situazione glaciologica attorno all’Isola Ross, nella regione settentrionale dell’Antartide.

I membri della base avevano comunicato di avere riserve alimentari fino all’1 marzo per cui, ha precisato l’agenzia, l’intervento doveva essere realizzato in tempi brevi. Il 2 marzo scorso la Marina argentina ha chiesto all’Aviazione militare di inviare dalla sua base Marambio un elicottero Bell 412 e un aereo DH6 Twin Otter che sono riusciti a prelevare i 13 ricercatori e 800 chili di carico, trasportandoli nella Base Esperanza che l’Argentina ha in Antartide. Nei prossimi giorni il gruppo, si è infine appreso, sara’ trasferito verso il territorio argentino dal rompighiaccio ARA Almirante Irizar.