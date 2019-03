Maltempo Calabria, Lezzi: “Domani sentirò la protezione civile sul crotonese”

“Rispetto al mancato riconoscimento dello stato di emergenza per il territorio del crotonese, duramente colpito dal Maltempo nel novembre scorso, è mia intenzione contattare già domattina la Protezione Civile. L’obiettivo e’ quello di trovare una soluzione rispetto a un caso che ho potuto toccare con mano in occasione della mia visita a Crotone. Della situazione vengo informata anche tramite la collega calabrese Elisabetta Barbuto. Tale esclusione finirebbe con il danneggiare ulteriormente quei coraggiosi imprenditori che, malgrado gli eventi avversi, non sono arresi e hanno compiuto l’encomiabile scelta di rimboccarsi le maniche per non chiudere battenti e licenziare il loro personale”. Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.