Maltempo: disagi in Sicilia nei collegamenti con le Isole Minori

Diversi disagi in Sicilia a causa del maltempo. I collegamenti con le isole minori sono interrotti o a singhiozzo a causa del mare mosso. Diverse le navi che sono rimaste ferme nei porti.

A Palermo onde altre quasi due metri, mentre il vento soffia a venti nodi. Sono rimasti fermi aliscafi e traghetti per raggiungere Ustica, ma salvi i collegamenti con Napoli. Anche dal porto di Trapani vento di 20 nodi e fermi traghetti e aliscafi per Pantelleria e le isole Egadi.

Disagi anche al porto di Milazzo, da dove questa mattina non sono partiti due traghetti diretti a Lipari e per le isole Eolie, e a Porto Empdocle dove ieri sera non e’ partito il traghetto per Lampedusa.