Maltempo: l’esondazione del Reno ha causato 2 milioni di danni

“Abbiamo stimato danni per circa 1.900.000 euro per i privati a cui aggiungere 500mila euro del Comune per attivita’ di ripristino delle strade, pulizia dei fossi, auto spurghi e assistenza alla popolazione. Superiamo i 2 milioni di euro“. Sono queste le parole con cui il sindaco di Castel Maggiore, Belinda Gottardi, termina la ricognizione dei danni subiti a causa dell’esondazione del Reno

Il 2 febbraio, infatti, la sponda del Reno ha ceduto e le acque hanno allagato campi, strade e raggiunto abitazioni e aziende anche ad Argelato. A margine della presentazione della Cooperativa Gazzotti 18 a Trebbo di Reno, il primo cittadino di Castel Maggiore ha fatto il punto sulla mappatura dei danni e le richieste di risarcimenti: “Abbiamo terminato di raccogliere le domande, una novantina in tutto. Settanta circa dai privati e il resto da aziende prevalentemente agricole. Molte riguardano danni a strutture, a impianti, a coltivazioni e perdite di materiali“.

“Il Comune – ha spiegato Gottardi – sta aspettando che il Governo emetta il provvedimento di dichiarazione dell’emergenza nazionale. Il Dipartimento nazionale di protezione civile ha gia’ presentato la sua relazione. Oggi, il prossimo venerdi’ o quello dopo, il Governo dovrebbe emettere questo decreto, cosi’ vedremo quanto stanziera‘”.