Maltempo, il colpo di coda dell’Inverno tormenta il Sud: trombe d’aria e forti piogge, superati i 100mm in Calabria

Imperversa il maltempo al Sud Italia per il colpo di coda dell’Inverno che ieri ha fatto crollare le temperature su valori tipicamente invernali, tanto che sui rilievi nevica copiosamente oltre i 1.500 metri di altitudine. In Calabria si stanno verificando le precipitazioni più abbondanti: dalla mezzanotte sono già caduti 83mm di pioggia ad Acri, 82mm a Cropalati, 76mm a Cirò, 73mm a Crucoli, 69mm a Longobucco, 68mm a San Nicola dell’Alto, 62mm a Corigliano Calabro, 60mm a Isola di Capo Rizzuto, 55mm a San Mauro Marchesato, 49mm a Cutro, 43mm a Petilia Policastro, 38mm a Crotone, 33mm a Cerenzia.

Ieri erano caduti 33mm di pioggia a Longobucco, 28mm a Crucoli, 27mm a Cropalati, 26mm ad Acri, 25mm a Cirò, tutte località che nelle ultime 24 ore hanno superato i 100mm di pioggia. Crotone, dove ieri erano caduti 23mm di pioggia, è la città in cui ha piovuto di più con oltre 60mm di accumulo pluviometrico parziale.

Una tromba d’aria ha invece attraversato il basso Tirreno, al largo di Villafranca Tirrena (Messina), come possiamo osservare nell’immagine principale a corredo dell’articolo.

Le temperature sono basse, tipicamente invernali: le massime di oggi non hanno superato +14°C a Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Lecce e Brindisi, +13°C a Messina e Taranto, +12°C a Cosenza e Crotone, +10°C a Catanzaro.

Al Centro/Nord, invece, è tornato a splendere il sole e il clima è nuovamente mite, con picchi di +20°C a Roma e Merano e massime diffusamente superiori ai +16/+17°C.

Domani, Venerdì 29 Marzo, le condizioni meteorologiche miglioreranno rapidamente anche al Sud: avremo le ultime piogge residue nelle zone interne della Calabria, ma in generale tornerà a splendere il sole con temperature in sensibile aumento. Nel weekend tornerà l’Anticiclone con clima mite e soleggiato in tutto il Paese.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

