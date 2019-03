Maltempo Friuli, Scoccimarro: “Al via a task force sui cambiamenti climatici”

“Gli eventi di Maltempo come quello occorso in autunno non sono fatti episodici ma problematiche nuove da affrontare per tempo. Per questo abbiamo deciso di lavorare in sinergia e mettere in campo per la prima volta una task-force sui cambiamenti climatici”. Lo ha annunciato l’assessore della Regione Friuli Venezia Giulia all’Ambiente e energia, Fabio Scoccimarro, intervenendo oggi a Tolmezzo alla presentazione del Piano degli interventi nei territori colpiti dal Maltempo.

Il gruppo di lavoro, ricorda una nota della Regione, riunisce allo stesso tavolo gli assessori e le Direzioni regionali Ambiente e energia, Infrastrutture e territorio, Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Attività produttive, con il coordinamento della Protezione civile per affrontare in maniera multidisciplinare la complessità delle variazioni del clima, delle sue cause e dei suoi effetti.

“Un approccio mai avuto prima, non per negligenza ma per impostazione culturale, che oggi deve necessariamente cambiare”, ha affermato Scoccimarro. “Ecco perché i primi interventi riguarderanno lo sghiaiamento dei fiumi, la pulizia degli alvei a cominciare dal Cellina e dal lago di Barcis, opere che sono già all’ordine del giorno e vanno affrontate subito”, ha concluso.