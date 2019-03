Maltempo Friuli Venezia Giulia: “Aprire subito i tavoli di lavoro per Sappada”

“Vogliamo potenziare l’importante lavoro svolto dalla Regione con il Comune di Sappada (Udine) per la piena integrazione della località montana al Fvg. Sono già state messe in campo una serie di azioni per risolvere i primi problemi burocratici ma è necessario adottare una soluzione strutturale che possa accompagnare Sappada lungo tutto l’iter procedurale”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Sappada, durante l’incontro con la giunta comunale nel quale è stato fatto il punto sull’iter di passaggio della località montana al Fvg e sulla programmazione di sviluppo.

Fedriga ha sottolineato la necessità di aprire un tavolo istituzionale per la pianificazione degli interventi legati al maltempo, accanto a uno di coordinamento per la gestione degli aspetti burocratici legati al passaggio di Sappada al Fvg.

“Gli oltre 360 milioni stanziati dal governo nazionale – ha informato Fedriga – dovranno trovare e dare risposte alle necessità dei territori colpiti dal maltemposoprattutto per il recupero ambientale e per il rilancio turistico. Serve, quindi, un piano condiviso con cui affrontare le criticità strutturali delle aree montane, dare servizi e favorire investimenti. La Regione metterà le risorse utili per realizzare le infrastrutture ma accanto al pubblico c’è la necessità di attrarre investimenti privati per valorizzare il nostro territorio”.

Alla riunione ha partecipato anche l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha rimarcato l’importanza dell’incontro “attraverso il quale c’è stato un confronto sulle criticità burocratiche legate al passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia; da oggi si parte quindi in modo strutturato con un tavolo che dovrà essere convocato a breve con tutte le direzioni della Regione”.

Il sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer, ha sottolineato la vicinanza della Regione “nella gestione di questa fase transitoria e nella fase emergenziale degli scorsi mesi”. Durante l’incontro nella sala consiliare del municipio hanno fatto la loro comparsa le Rollate, le maschere simbolo di Sappada.