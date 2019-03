Maltempo Friuli, Zannier: “Assegnati 500mila metri cubi da esboscare”

“Su 700mila metri cubi di legname abbattuto sono già 500mila quelli che sono stati assegnati per le future attività di taglio. Ciò ci consente di lavorare in modo molto spedito nei prossimi mesi quando anche le condizioni metereologiche saranno più favorevoli per accedere ai boschi”. Lo ha affermato oggi a Tolmezzo l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, intervenendo alla presentazione del Piano degli interventi nei territori colpiti dal Maltempo.

“Le pratiche continuano ad arrivare a cadenza regolare – ha affermato Zannier -, la fase dell’esbosco è partita sebbene non ovunque perché ci sono ancora delle difficoltà lungo la viabilità di accesso alle aree boschive e perché alcune zone sono rimaste interdette a causa del Maltempo di queste settimane”. “Siamo però fiduciosi che nei prossimi mesi ci sarà un incremento significativo delle lavorazioni in bosco, che ci porterà alla miglior gestione della situazione”, ha concluso l’assessore.