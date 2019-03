Maltempo Genova, Giampedrone: “Il lungomare di Voltri tra le priorità”

“Il lungomare di Voltri e la sua messa in sicurezza sono ovviamente tra le priorita’ dell’amministrazione regionale, che dal 2015 lavora costantemente per la mitigazione del rischio in tutte le sue forme e per assicurare le opere, necessarie e attese da ben prima del nostro insediamento, che mettano in sicurezza la Liguria”. Lo assicura l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, dopo la richiesta di un tavolo interistituzionale da parte della commissione Ambiente sul ripristino della passeggiata nel ponente genovese.

“Per quanto riguarda la ricostruzione delle opere di difesa a mare e il potenziamento del pennello di fronte al litorale di Voltri- spiega l’assessore- come ho illustrato oggi in commissione, esiste una prescrizione compensativa nella valutazione di impatto ambientale per lo scolmatore del torrente Bisagno che riguarda gli interventi sulla sponda destra del torrente Leira, a carico dell’Autorita’ portuale. Saranno necessari sette mesi da oggi per l’approvazione del progetto, l’avvio della gara e il finanziamento dell’opera“.

Infine, l’assessore assicura che entro 15 giorni a partire da oggi, la Regione presentera’ la proposta di ripartizione dei 385 milioni ottenuti dal governo per il maltempo. “E’ auspicabile che ci sia la massima collaborazione da parte di tutti- commentano i consiglieri regionali di Rete a sinistra, Gianni Pastorino e Francesco Battistini- affinche’ le procedure di investimento siano rapide. La finestra di spesa, infatti, prevede tempistiche piuttosto stringenti”. Per “le opere pubbliche, il presidente Conte ha indicato che i contratti d’appalto debbano essere firmati entro il prossimo 30 settembre. Importante, a questo punto, non perdere neppure un centesimo e ripristinare cio’ che e’ stato danneggiato. Ma e’ anche necessario che la progettazione sia lungimirante”.