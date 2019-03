Maltempo Genova: attuate le misure di pubblica incolumità a causa dei forti venti in arrivo

A causa dell’avviso emesso questa mattina dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile Liguria, dovuto a vento di burrasca previsto per oggi, il Comune di Genova comunica l’entrata in vigore delle misure sulla pubblica incolumità.

Blocco della circolazione per motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata ‘Aldo Moro’, chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali oltre che quella dei cimiteri. Per consentire la prosecuzione delle attivita’ e dei servizi pubblici che vengono svolti nei musei, impianti e locali per attivita’ ludico/sportive all’interno dei parchi sono stati individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso del pubblico.