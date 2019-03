Maltempo Lazio, Anas: “Avviati i lavori di riscostruzione sulla statale 148 ‘Pontina'”

Anas ha avviato oggi i lavori di ricostruzione sulla strada statale 148 “Pontina”, dove lo scorso novembre il maltempo aveva causato il cedimento di un attraversamento idraulico, provocando la chiusura totale dell’arteria al km 97,700 in provincia di Latina. Lo scorso 11 gennaio era poi avvenuto il passaggio ad Anas di alcune strade regionali, tra cui la Pontina.

Anas aveva quindi immediatamente avviato la progettazione dei lavori e trasmesso il progetto per i pareri di competenza agli Enti locali. Al contempo sono state perfezionate le procedure di affidamento dei lavori all’impresa esecutrice, grazie ad un accordo quadro gia’ aggiudicato in precedenza. Gli interventi, per un importo di 350mila euro, saranno completati in un mese e mezzo.