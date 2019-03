Maltempo Lazio: ghiaccio sulle strade e vento forte, variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine

Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte e presenza di ghiaccio sulle strade regionali 411 Bublacense e 521 di Morro. Sono attivi spargisale di Astral spa“.

“A causa di condizioni meteo avverse, a causa del forte vento, variazioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Le corse di oggi 12 marzo Formia-Ponza e Formia-Ventotene delle 09.15, Ventotene-Formia delle 15.00, Ponza-Formia delle 17.00, non verranno effettuate.

Inoltre la corsa pomeridiana Formia-Ponza delle 20.30 verrà effettuata alle 17.30. Ugualmente per vento forte questa mattina non erano state effettuate le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45.”