Maltempo Liguria, la Regione a Scajola: 15 mln a Imperia è la prima volta

La Regione replica al sindaco di Imperia Scajola sui fondi destinati alla provincia di Imperia per riparare i danni del Maltempo dell’autunno scorso. “Rispetto a quanto erroneamente affermato dal sindaco di Imperia Claudio Scajola sulla presunta disparita’ di trattamento territoriale sui fondi stanziati per far fronte alle mareggiate, Regione Liguria chiarisce che: per la prima volta in assoluto la Liguria ha avuto a tempo di record una cifra storica, oltre 200 milioni in meno di cinque mesi a 150 comuni liguri per poter effettuare piu’ di 800 interventi”.

Per quanto riguarda il Comune di Imperia il fondo strategico regionale prevede 17 interventi “per un totale di 6,3 milioni a cui vanno aggiunti 4,2 milioni cosi’ ripartiti: 2,4 milioni stanziati per il ripristino delle difese a mare, 174.000 euro per le somme urgenze e gli interventi di prima emergenza, 1,6 milioni di euro per interventi di ripristino segnalati dal Comune stesso come cantierabili entro settembre 2019”. Alla Provincia di Imperia vanno complessivamente 15 milioni. La Regione sottolinea anche che “i Comuni che hanno segnalato danni nella Provincia di Imperia sono la meta’ rispetto al numero di quelli colpiti nella provincia di La Spezia e Savona”.