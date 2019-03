Maltempo, Mattarella: “è fondamentale la collaborazione tra Regioni, Prefetture e volontari nelle emergenze”

“Qui in Veneto abbiamo avuto un positivo esempio di come la attivazione, in via preventiva, della rete di Protezione civile abbia potuto mitigare le conseguenze del disastro sulle persone, sulla base di accurate previsioni meteorologiche”.

Queste le parole con cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha elogiato la Protezione Civile durante una visita al teatro comunale di Belluno.

“E’ la conferma di come il modello di collaborazione tra Regione, Prefetture, forze del volontariato, possa giocare un ruolo prezioso non solo nell’emergenza delle catastrofi una volta avvenute ma, altresì, sul terreno della prevenzione per ridurne o evitarne le conseguenze” ha aggiunto. “E’ una lezione, che va fatta propria da tutte le istituzioni quando sono chiamate a compiere scelte che riguardano il futuro”.