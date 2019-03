Maltempo Napoli: domani riapre la Villa Comunale chiusa per i danni causati dal vento forte

Domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio.

Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa Comunale sono state effettuate, invece, opere di messa in sicurezza evitando ulteriori abbattimenti di alberi.

L’apertura e’ stata fortemente voluta dall’assessore al Verde Ciro Borriello e dal presidente della Commissione all’ambiente Marco Gaudini. “Abbiamo voluto restituire alla citta’ questi due spazi verdi vissuti quotidianamente dai cittadini, dopo una analisi approfondita delle condizioni del verde e degli alberi, progettando e poi eseguendo una serie di interventi con una prospettiva di lungo periodo” hanno detto Borriello e Gaudini.