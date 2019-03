Maltempo: “Più collaborazione dall’Ue per gestire i rischi”

Potenziare la cooperazione transfrontaliera fra regioni per ridurre i rischi legati alle catastrofi naturali e migliorare la risposta degli enti territoriali quando queste si verificano. E’ l’obiettivo principale del parere adottato a larghissima maggioranza dalla commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato europeo delle Regioni (CdR), di cui e’ relatore il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti.

“Si tratta di una proposta che arriva dagli enti locali e regionali, che ha gia’ trovato un interesse da parte di molti dirigenti europei e anche dalle Nazioni unite” commenta Ciambetti da Gozo (Malta), dove si e’ riunita la NAT. “L’Europa ogni anno ha morti e danni miliardari per catastrofi naturali”, sottolinea Ciambetti, che come primo punto del suo parere segnala la richiesta d’inserire un prerequisito di valutazione del rischio da catastrofi nell’assegnazione dei fondi di coesione.

“Non si deve investire in luoghi a rischio”, spiega. Il parere chiede anche la creazione di banche dati condivise fra vari Paesi su mezzi e materiali a disposizione, la formazione degli amministratori locali sulla materia, l’istituzione di comitati scientifici per migliorare la definizione degli scenari di rischio, e la creazione della figura del ‘Disaster Risk Manager’, che possegga specifiche capacita’ per affiancare gli amministratori nei momenti sia di emergenza che di pianificazione. Il parere sottolinea poi l’importanza del Corpo europeo di solidarieta’ nel dare ai giovani volontari l’opportunita’ di prendere parte ad attivita’ e tirocini nel settore della prevenzione del rischio. Il testo sara’ votato durante la plenaria del CdR che si terra’ il 26 e 27 giugno.