Autostrade: riaperta la circolazione in direzione sud dell’A2 del Mediterraneo ma solo per mezzi leggeri

La circolazione in direzione sud sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” è stata riaperta ma esclusivamente per mezzi leggeri. A seguito del ribaltamento dovuto alle raffiche di vento di stamani di alcuni mezzi pesanti, il tratto era stato chiuso al traffico di tutti i veicoli.

Rimane invece il blocco alla circolazione per il tratto in direzione nord tra gli svincoli di Frascineto e Morano Calabro. I veicoli leggeri in transito sulla carreggiata nord vengono deviati allo svincolo di Frascineto e rientrano allo svincolo di Morano Calabro attraverso il percorso alternativo della ex SS 19.

Anas, in ogni caso, sconsiglia il traffico ai mezzi telonati, furgonati e caravan, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Sibari e Lagonegro. A causa del vento sono stati ben 4 i camion che si sono rovesciati. Un autista ha riportato lievi contusioni mentre gli altri tre sono rimasti illesi.