Maltempo Roma, il Campidoglio: riaprono anche Villa Ada e Villa Borghese

“Prosegue la riapertura dei parchi e delle ville storiche, chiusi a seguito dell’ondata di maltempo che ha investito la citta’ con forti raffiche di vento. Terminate le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di: Villa Borghese, Villa Ada, Villa Lazzaroni, Parco di Casale Ciribelli, Parco Atleti Azzurri, Parco San Godenzo, Parco Pirzio Biroli, Parco Marta Russo, Parco Vanessa Russo, Parco Monte Mario, Parco Inviolatella Borghese, Parco Colli D’Oro, Parco Volusia, Parco della Pace, Parco Tassoni, Parco di Villa Bonelli, Parco di Villa Flora, giardino di Via Greve, Piazza Vittorio, Villa Lais, Carlo Felice, Parco 25 novembre, Giardino Simone Renoglio, Parco Massimo di Somma, Parco delle Sughere, Parco Manzu’, Parco Willy Ferrero e Parco Orazio Vecchi. Oltre a tutti i cimiteri capitolini, sono state gia’ riaperte nei giorni scorsi: Villa Celimontana, Parco di Villa Leopardi, Villa Torlonia, Villa Mercede e Parco 19 Luglio, Villa Pamphilj, Villa Aldobrandini, Villa Carlo Alberto, Parco di Colle Oppio, Piazza delle Finanze, Parco della Resistenza dell’8 Settembre, Villa Sant’Andrea, Parco Savello, Villa Sciarra, Parco degli Scipioni, Parco di Villa Chigi, Parco di Villa Glori e Parco di Villa Balestra. I restanti parchi e ville storiche saranno riaperti a breve, man mano che saranno messe in sicurezza le aree e verra’ ripristinata la normalita'”. Lo rende noto Roma Capitale.