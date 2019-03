Maltempo Sicilia: danni alle aziende agricole, declaratoria per lo stato di calamità in 7 province

Il Governo Musumeci ha approvato le proposte di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità in 7 province siciliane colpite da eventi alluvionali che hanno provocato gravi danni al comparto agricolo, tra il 1° ottobre e il 4 novembre 2018.

Solo in provincia di Siracusa sono stati stimati oltre 91 milioni di danni per le produzioni di agrumi, olio e seminativi e in quasi 59 milioni per le strutture, mentre 41 milioni di euro ammontano quelli registrati nell’Ennese, 34 milioni nel Messinese, 11 milioni e mezzo nel Palermitano, 35 milioni nell’Agrigentino.