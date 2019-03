Maltempo Sicilia: danni nel catanese, dalla Giunta l’ok al risarcimento

E’ stata approvata dalla giunta regionale la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per la provincia di Catania.

In seguito agli eventi alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018 sono stati stimati danni alle produzioni, con particolare riguardo al settore orticolo, agrumicolo e olivicolo, per euro 111 milioni di euro ed alle strutture per 62 milioni di euro.

Sono previsti gli aiuti in conto capitale in misura percentuale alle assegnazioni statali e l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dell’impresa danneggiata e dei lavoratori dipendenti. Adesso, in seguito all’avvenuta approvazione da parte dalla Giunta, la proposta di declaratoria verra’ inviata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo per il riconoscimento degli aiuti.

Per l’assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera: “Per cio’ che e’ di competenza del Governo regionale, abbiamo espletato tutti gli atti nei tempi previsti dalla vigente normativa, adesso la palla passa al Ministero delle Politiche Agricole e auspichiamo che il Governo nazionale, attraverso un adeguato impinguamento del fondo di solidarieta’ nazionale, possa consentire alle aziende colpite di vedere risarciti, in tutto o in significativa parte, i danni subiti”.