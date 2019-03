Maltempo, sindaci campani contro Protezione civile: “Allerta sbagliate”

“Riteniamo che la Protezione Civile della Campania debba cambiare modelli per quanto attiene le previsioni meteorologiche”. Sono duri i sindaci di Caserta, Carlo Marino e Benevento, Clemente Mastella, che in una nota congiunta chiedono alla Protezione Civile della Campania “piu’ precisione”.

Dopo il bollettino emanato ieri, che evidenziava la presenza di forti venti, per ragioni di sicurezza entrambi i primi cittadini hanno deciso di chiudere le scuole per evitare che potessero esserci problemi all’incolumita’ delle persone in conseguenza delle situazioni di fragilita’ strutturali esistenti nelle rispettive citta’, specie dopo i danni registrati in Campania a inizio febbraio per una tempesta di vento.

“Alla luce di quanto accaduto, e cioe’ della diversa situazione meteorologica registratasi stamani – scrivono Marino e Mastella – riteniamo quindi necessario che la Direzione regionale della Protezione Civile convochi una riunione, a cui devono essere invitati anche i sindaci dei Comuni capoluogo, al fine di definire un quadro di riferimento che si avvicini non alla certezza ma che comunque consenta di evitare clamorosi infortuni previsionali”. “Non e’ la prima volta – si legge – che cio’ accade e comunque non si puo’ lasciare ai sindaci di una comunita’ il compito di decidere da soli, e soprattutto di farlo sulla scorta di previsioni che successivamente si rivelano non corrispondenti alla realta’. Un problema che va affrontato al piu’ presto, anche perche’ tutto cio’ finisce con l’incrinare il rapporto di fiducia che deve sempre intercorrere tra un sindaco e la propria comunita’, e questo non certo per oggettiva responsabilita’ degli amministratori”.