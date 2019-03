Maltempo Toscana: il Comune di Firenze ha attivato i controlli sugli alberi dopo il vento

“Nei prossimi giorni chiaramente, come abbiamo fatto anche altre volte, ci saranno dei controlli, in particolare nelle aree delle scuole”. Lo annuncia Alessia Bettini, assessore all’ambiente del Comune di Firenze, a proposito della caduta di alcuni alberi per il forte vento.

“In questi anni – ha spiegato, a margine della cerimonia inaugurale del 68/o anno accademico dell’Accademia italiana di Scienze forestali (Aisf) – abbiamo fatto un lavoro anche di sostituzione graduale, e lo stiamo facendo perche’ abbiamo un patrimonio arboreo che sta invecchiando: a fronte di eventi atmosferici estremi e’ importante cercare di ridurre il rischio, fare prevenzione, anche selezionare alberature piu’ adatte a questi nuovi contesti”.