Maltempo Toscana: il comune di Vaiano chiede lo stato di calamità

Primo Bosi, sindaco di Vaiano (Prato), ha “inoltrato alla Regione Toscana la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità” a causa delle forti raffiche di vento che ieri pomeriggio hanno colpito il comune della Val di Bisenzio.

Il sindaco che oggi ha visitato la zona più colpita, entro domani dovrebbe concludere il monitoraggio dei danni, soprattutto alle aziende, al fine di poterli quantificare. Nel dettaglio le zone colpite sono via di Sofignano, via Borgonuovo e un’area di via Fratelli Buricchi.

Tra i danni è stata divelta la copertura di un’azienda di tessuti da tappezzeria per auto e poco distante e’ crollato un pino di grandi dimensioni, che e’ stato rimosso da vigili del fuoco e dagli operai comunali, danneggiate anche molte auto e un autolavaggio. Registrati anche danni al campo sportivo.

Da ieri le squadre di Alia (l’azienda che si occupa di gestione dei rifiuti) sono al lavoro per per ripulire la zona bassa di via di Sofignano motivo per cui la strada e’ ancora chiusa al traffico ma le operazioni di recupero in sicurezza dei materiali, fra i quali ci sono anche parti di amianto, sono quasi concluse.

Per quanto riguarda l’amianto è raccomandato dal centro ASL Toscana di non improvvisare riparazioni o provare ad effettuare direttamente la rimozione del materiale caduto a terra, che devono essere eseguite da ditte specializzate.