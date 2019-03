Maltempo Trentino: la Commissione valuta i telerilevamenti dei boschi

La Commissione speciale per i danni da Maltempo, istituita dal Consiglio provinciale di Trento, ha incontrato oggi i tecnici provinciali presso l’Ufficio sistemi informativi a Trento. Al centro dell’incontro la visione e l’esame delle immagini fotografiche delle superfici boschive della provincia con riferimento agli ultimi 60-70 anni.

I dati sono stati telerilevati a supporto delle scelte di ricostruzione. Tutti i dati, sovrapposti tra loro consentiranno di avere, entro il mese di maggio, una ‘fotografia’ del territorio prima e dopo l’evento dell’ottobre 2018, della quale tenere conto per la ricostruzione. Inoltre saranno valutate anche le immagini in un arco temporale piu’ ampio, per indagare la vocazione storica del territorio, sulla quale finalizzare le scelte di rimboschimento o, su richiesta anche degli amministratori locali o dei privati, le aree da restituire al pascolo.