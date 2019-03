Maltempo Trentino: “Sì alla delibera dei contributi per i senzatetto”

Parere favorevole della terza commissione del Consiglio provinciale di Trento alla delibera con la quale si sono aggiornati i contributi per le famiglie che sono rimaste senza tetto in seguito a calamità. Con questa delibera si stabilisce che il livello di contribuzione da parte della Provincia per le spese per le persone che hanno perso la loro casa e vengono ospitate in strutture alberghiere per i comuni sotto i mille abitanti e’ del 95%; sopra i mille abitanti sono state stabilite tre fasce di contribuzione in base alle capacita’ di autofinanziamento dei comuni che vanno dal 90%, all’85, fino all’80%. Rispondendo ad una domanda del consigliere del Patt, il dirigente della Protezione civile ha risposto che, per quanto riguarda la tempesta di fine ottobre, “solo Dimaro ha dovuto sostenere costi alberghieri in seguito allo sfollamento”.

L’assessore agli enti locali ha detto di essersi impegnato al Cal per una revisione generale del finanziamento dei comuni. “I criteri del sistema perequativo – ha detto – devono essere rivisti perche’ hanno portato distorsioni”. “Non e’ possibile – ha aggiunto, – che ci sia chi fa avanzi di milioni e chi, al contrario, deve utilizzare per la parte corrente gli extra canoni dell’energia idroelettrica. Quindi vanno rivisti, in maniera complessiva e organica, i criteri di trasferimento Provincia – Comuni che verranno introdotti nel protocollo 2020”.