Maltempo Trentino, Soccorso alpino: necessario “snellire il sistema d’allerta”

Massimo Cristino, consigliere direttivo del Soccorso alpino trentino, è intervenuto all’audizione della Commissione speciale di studio sui danni da maltempo, ed ha sottolineato che occorre snellire il sistema di allertamento in caso di eventi calamitosi.

“Il sistema di allerta del soccorso alpino solitamente avviene a seguito di chiamata dalla centrale 118. Sull’evento a Dimaro, tolte le prime fasi emergenziali avvenute secondo la procedura, per gli interventi di protezione civile si e’ registrato qualche problema nell’attivazione del soccorso alpino, che deve seguire un iter molto macchinoso e complicato. Occorrerebbe un sistema di allertamento piu’ snello magari gestito direttamente dalle centrali 112 o 115, non avendo il Soccorso alpino una centrale operativa autonoma“, ha precisato l’esperto.