Maltempo, Turano: bacino carenaggio Trapani messo in sicurezza

“Il bacino di carenaggio galleggiante del porto di Trapani e’ nuovamente ormeggiato in sicurezza”. Lo annuncia l’assessore regionale alle Attivita’ produttive, Mimmo Turano.

“L’andata di maltempo che ha colpito il porto di Trapani all’inizio della settimana – spiega Turano – ha causato lo sganciamento del bacino di carenaggio galleggiante e il danneggiamento di un aliscafo. Con il comandante della Capitaneria di porto Franco Maltese abbiamo da subito monitorato la situazione e predisposto tutto il necessario per intervenire il piu’ urgentemente possibile”.

“Oggi – aggiunge– a soli pochi giorni dall’evento calamitoso possiamo annunciare che il bacino e’ stato ormeggiato in sicurezza e che l’aliscafo danneggiato e’ gia’ in cantiere per gli interventi necessari”.