Marco Mengoni scende in campo e veste i panni da ambasciatore per la campagna Planet or Plastic

Natgeo svela che l’ambasciatore italiano di Planet or Plastic sarà Marco Mengoni. Si tratta della campagna internazionale promossa da National Geographic per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dall’impiego delle plastiche monouso. Mengoni, che in pochi anni ha conquistato il cuore di milioni di fan che lo considerano un vero punto di riferimento, è da sempre attento ai temi dell’ambiente, il Cantante per il lancio del suo ultimo album Atlantico (già disco di platino con 40 milioni di stream) ha voluto una tre giorni di eventi a Milano ideati e realizzati in collaborazione con National Geographic, puntando quindi i riflettori sulle emergenze ambientali del nostro pianeta. “Facciamo la scelta giusta, scegliamo il pianeta” così esordisce Marco Mengoni nei promo che andranno in onda sui canali National Geographic-Fox in esclusiva su Sky. La campagna di sensibilizzazione sarà composta da 6 video, girati nelle spiagge del Mediterraneo, e ci faranno toccare con mano il devastante impatto della plastica sull’ambiente.