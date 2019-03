Mare, Elba: rimessa la boa luminosa che segnala i fondali bassi

Concluse nel mare dell’isola d’Elba le operazioni di ripristino della meda luminosa cardinale che segnala le secche nell’area di Capo Bianco. Il 12 marzo il segnale marittimo era stato spazzato via dall’ancoraggio a causa di una forte mareggiata. Dal 28 marzo il personale della Nave Palmaria della Marina Militare, con l’ausilio di personale e unita’ navali della Capitaneria di Porto di Portoferraio e dei sommozzatori del Nucleo Sdai di La Spezia, ha provveduto a recuperare la meda luminosa danneggiata e a posizionare una nuova meda cardinale.

L’operazione e’ considerata importante dalle autorita’ marittime poiche’ si tratta di un indispensabile presidio per la sicurezza dei naviganti dato che segnala i fondali bassi che, ogni estate, mettono in difficolta’ i diportisti che non conoscono quel tratto di mare. Ora e’ tornato corretto l’assetto dei segnalamenti marittimi del settore settentrionale dell’isola d’Elba a tutto vantaggio della sicurezza della navigazione.