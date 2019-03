Mare, Ministro Costa: “Stiamo lavorando per raccogliere la plastica anche in acque dolci”

“Credo molto nell’importanza di sperimentazioni come questa, alla luce soprattutto della loro possibile replicabilità. Complimenti, avete affrontato il problema a monte, prima che la plastica raggiunga il mare“: lo dichiara il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento ai risultati del progetto ‘Il Po d’Amare’. “Come sapete siamo ormai prossimi all’arrivo in Consiglio dei Ministri della legge Salvamare, dove è prevista la collaborazione dei pescatori per il recupero della plastica in mare, ma posso assicurarvi che stiamo già lavorando affinché sia possibile raccogliere la plastica anche nelle acque dolci. È un problema che mi sta enormemente a cuore, tutti insieme riusciremo a liberare dalla plastica il mare“.