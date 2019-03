Marina Militare: il cordoglio del Capo di Stato Maggiore per la morte del Tenente di vascello Dalle Luche

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, esprime il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto a causa di un tragico incidente stradale in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno, del tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano: “Sono profondamente addolorato e scosso per il tragico evento. Giunga alla famiglia dell’ufficiale la commossa vicinanza mia e dell’intera Marina Militare”.