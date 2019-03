La Marina Militare sbarca al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano

Dal 23 al 27 marzo la Darsena di Viale Gorizia di Milano ospiterà il personale della Marina Militare e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) che, attraverso numerose attività dimostrative e interattive racconterà ai visitatori, appassionati di storia navale e quanti desiderano scoprire da vicino la Marina Militare, le eccellenze della Forza Armata.

Nel corso dei cinque giorni di attività, che culmineranno con un intervento del Capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio di squadra Valter Girardelli presso Università Cattolica, verrà allestita una mostra Istituzionale della Marina Militare dalle 09.00 alle 19.00 con ingresso libero all’interno della sede dell’ANMI di Viale Gorizia 9/B, dedicata alle componenti “specialistiche” della Marina per far conoscere la storia, le tradizioni e le innovazioni tecnologiche che fanno della Marina Militare un punto di riferimento del made in Italy e delle eccellenze italiane nel Mondo.

Chi visiterà la mostra della Marina Militare riceverà inoltre un buono che, presentato presso la biglietteria del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, darà diritto a beneficiare nei giorni 23, 26 e 27 marzo, del biglietto di ingresso a tariffa ridotta.

I visitatori avranno l’opportunità di incontrare da vicino i #ProfessionistidelMare che quotidianamente operano al servizio del Paese e della collettività, con i loro equipaggiamenti e mezzi in dotazione: incursori, elicotteristi ed addetti allo sminamento navale imbarcati sulle unità del Comando delle Forze di Contromisure Mine. Inoltre, nell’area esterna, saranno esposti un gommone d’attacco Hurricane in dotazione agli Incursori del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN), già impiegato nell’ambito di missioni internazionali, e il Centro Mobile Informativodella Marina Militare.

Sarà anche un’occasione per i più giovani per richiedere informazioni sulle possibilità di carriera nelle varie specializzazioni e ruoli della Forza Armata, per entrare a far parte della grande famiglia della Marina.

Una serie di attività di profondo interesse storico e culturale saranno sviluppate il 27 marzo nell’ambito di un Convegno “Gli assaltatori della Marina ieri ed oggi” che si svolgerà dalle 9.00 alle 1200 presso la Sala “Conte Biancamano” del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia. Tra queste, lo spettacolo teatrale “L’affondamento della Viribus Unitis” della Medaglia d’Oro al Valor Militare Raffaele Paolucci (Impresa di Pola del 1918) e la presentazione del libro “Il Comando Subacquei ed Incursori della Marina – ComsubIn”.