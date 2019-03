Marina Militare: Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” al via le domande di partecipazione

Mancano 3 settimane alla scadenza del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr. 15 del 22.02.2019 – 4^ Serie Speciale) per 72 posti da allievo del 1° corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, che si chiuderà il 25 marzo. Il prossimo 9 e 10 marzo saranno giornate dedicate agli Open Day, in cui la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia aprirà le porte ai giovani studenti, alle loro famiglie e a tutti i cittadini che desiderano conoscere da vicino l’Istituto di formazione e gli allievi, visitando le strutture logistiche e sportive. Dalle 09.30 alle 11.30 e senza bisogno di prenotazione, il varco d’ingresso del Morosini su Viale Piave 30/A Sant’Elena – Venezia, sarà aperto al pubblico.

La Scuola Navale Militare Francesco Morosini è una scuola d’istruzione di secondo grado in cui gli allievi frequentano gli ultimi tre anni dei licei classico e scientifico. L’Istituto offre un’opportunità didattica e formativa d’eccellenza; un’esperienza di vita unica che si prefigge l’obiettivo di istruire ed orientare i giovani allievi verso una crescita culturale che guardi la marittimità ed il mare come elementi essenziali ed imprescindibili per il presente ed il futuro del nostro Paese.

Discipline marinaresche quali vela, canoa, canottaggio, nuoto e voga veneta, sono solo alcune delle attività didattiche e ricreative che gli alunni praticano quotidianamente per accrescere le proprie capacità e competenze sportive. Le tradizioni ed i valori di correttezza, ordine e senso del dovere acquisiti durante il percorso formativo faranno sempre parte del loro bagaglio culturale.

Sul sito www.marina.difesa.it è possibile trovare tutte le informazioni inerenti il concorso e la presentazione delle domande.