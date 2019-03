Meteo Bolzano: un marzo decisamente caldo con temperature sopra la media

L’attuale mese di Marzo nella provincia di Bolzano – Alto Adige è stato caratterizzato da un caldo con temperature di 1-1,5 gradi sopra la media di lungo periodo. Questo quanto affermano gli esperti del Servizio Meteo provinciale, dai cui dati emerge che la giornata più calda del mese che sta per concludersi e’ stata domenica 24 marzo, con i 24,3 gradi registrati nei comuni di Bronzolo e Ora.

Dal corrispettivo opposto invece, la colonnina di mercurio è scesa addirittura sino a -11 gradi in maniera particolare il 19 marzo a Dobbiaco.

Per quanto riguarda le precipitazioni la situazione è stata molto variegata da zona a zona per esempio se in Alta Val Venosta e in Alta Val d’Isarco e’ piovuto il 30% in più’ rispetto alla media, in Bassa Atesina si è registrato un consistente -70%.

Infine per quanto riguarda le previsioni nei prossimi giorni, l’ultimo fine settimana di marzo sarà caratterizzato da tempo primaverile con temperature che potranno raggiungere i 23 gradi.

Mentre a partire dall’inizio della prossima settimana invece è previsto un tempo leggermente più fresco.