Maltempo di fine ottobre 2018 in Veneto, Zaia: oltre 4 milioni di offerte

Le offerte versate sul conto corrente attivato dalla Regione Veneto a sostegno dei territori colpiti dalla tempesta di fine ottobre 2018 hanno superato i 4 milioni di euro: lo ha reso noto con un post su Facebook il presidente della Regione Luca Zaia, precisando la “cifra record di 4.027.731 euro“. “Non ho parole per ringraziare tutti coloro che, anche per importi minimi, secondo le proprie possibilita’, hanno voluto contribuire alla rinascita del Veneto. E’ davvero un’enorme gara di solidarieta’ che ci ha investiti e ci aiutera’ a realizzare opere di tutela del suolo e di ripristino dei boschi spazzati via dal vento,” ha scritto Zaia.