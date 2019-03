Medicina: cuore “pigro” stimolato, riparte in modo naturale

Un cuore “pigro” è stato stimolato in modo naturale, del tutto fisiologico, come se l’organo non fosse mai stato malato, presso la Cardiologia dell’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco: con una nuova tecnica, è stato impiantato su un paziente di 70 anni un defibrillatore che, oltre a proteggere da aritmie e morte improvvisa, gli restituirà il suo battito naturale, riducendo a lungo termine il rischio di scompenso cardiaco.

“Alcuni pazienti, spesso in seguito a un infarto o per un disturbo a carico del sistema elettrico del cuore, hanno bisogno di stimolare, l’organo affinché il battito e il movimento tornino a essere corretti. Per far questo si utilizzano i pacemaker o i defibrillatori impiantabili, tecnologie tra le più sofisticate che, mediante fili inseriti nelle cavità cardiache, stimolano opportunamente il cuore generando un ritmo artificiale. La nuova tecnica da noi adottata permette, stimolando una porzione precisissima del cuore, di riprodurre il movimento naturale del muscolo cardiaco, tanto che risulta indistinguibile un cuore stimolato da uno che batte spontaneamente“, sottolinea il direttore di Cardiologia, Domenico Marchese.

“La tecnica prevede il posizionamento dell’elettrocatetere (il filo) in una sede diversa dal solito, ovvero in una parte del cuore detta fascio di His, un tessuto particolare adibito alla conduzione e alla distribuzione omogenea dell’impulso elettrico all’interno del cuore stesso; la stimolazione in questa sede fa sì che l’impulso artificiale generato dal pacemaker possa distribuirsi in maniera naturale all’interno del cuore garantendo il mantenimento di una contrazione coordinata delle camere cardiache, con particolare beneficio soprattutto nei pazienti che hanno elevata necessità di stimolazione e una ridotta funzione di pompa cardiaca” dichiara Leonardo Marinaccio, cardiologo aritmologo dell’ospedale piovese. L’impianto di pacemaker con questa tecnica “è più articolato di uno tradizionale, richiede più tempo in sala operatoria e una particolare preparazione dell’operatore, ma i risultati sono straordinari: la metodica, oltre a riportare il cuore a battere come se non fosse mai stato ammalato o danneggiato, permette di ridurre a lungo termine il rischio di scompenso cardiaco e di fibrillazione atriale“.

“Il nostro intento è di proporre un’assistenza avanzata e moderna – spiega il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta – se quella del Veneto è considerata una sanità di riferimento, lo dobbiamo agli importanti investimenti della Regione nel sistema sociosanitario, all’entusiasmo di questi medici e alla comune volontà di mantenere alto il livello della qualità offerta in termini sia di tecniche all’avanguardia che di professionalità“.