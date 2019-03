Medicina: le lesioni acute non predicono il decorso clinico della sclerosi multipla

E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Irish Journal of Medical Science un articolo intitolato “Acute multiple sclerosis lesion pathology does not predict subsequent clinical course-a biopsy study” (La patologia delle lesioni acute da sclerosi multipla non predice il successivo decorso clinico: uno studio bioptico).

Secondo alcuni ricercatori irlandesi, la conoscenza del risultato clinico nella demielinizzazione tumefattiva rimane limitata.

Questo studio mirava a caratterizzare la storia naturale della demielinizzazione cerebrale, senza patogeni, dimostrata dalla biopsia in una popolazione irlandese adulta.

Sono stati identificati tutti i pazienti con demielinizzazione comprovata dalla biopsia in un singolo centro di neuropatologia tra il 1999 e il 2017. In ogni caso era disponibile uno standard e almeno una RM di follow-up (media di 3 RM per paziente), insieme a entrambe le presentazioni e i più recenti dettagli clinici, inclusi il livello di disabilità e i farmaci per la malattia.

Su 21 pazienti, le biopsie della sostanza bianca hanno mostrato quanto segue: macrofagi con detriti di mielina, dissociazione mielinica-assonale, astrociti reattivi e linfociti occasionali. Durante un follow-up medio di 8 anni (± 4.4), 17 pazienti hanno sviluppato la SM, confermata sia clinicamente che con la risonanza magnetica, utilizzando i criteri di McDonald del 2010: 11 SM recidivante remittente (RR), 4 secondariamente progressiva e 2 primariamente progressiva. Quattro pazienti hanno avuto una malattia monofasica con regressione della lesione, senza evidenza clinica o radiologica di ulteriori attività patologiche nel follow-up. I pazienti con SM progressiva avevano livelli significativamente più elevati di disabilità fisica rispetto ai pazienti con SM-RR o monofasici.

Secondo gli autori, la demielinizzazione subacuta uniforme della sostanza bianca è associata ad un diverso decorso clinico che va da una malattia monofasica a una SM progressiva, suggerendo che fattori estranei distinti dalla patologia di base influenzano significativamente il decorso clinico nella SM.

Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30771138