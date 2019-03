Meteo: a 10 anni dal Tornado di Vallà, il paese si mobilita per aiutare il bellunese colpito dal maltempo

Sono passati quasi dieci anni dal devastante tornado che il 6 giugno 2009 ha colpito Vallà di Riese Pio X (Treviso) provocando gravi danni e decine di feriti. Le associazioni del paese stanno organizzando una grande festa per sabato 8 giugno 2019 per ricordare l’evento e raccogliere fondi per il bellunese colpito dal maltempo dello scorso autunno. Sui social corre l’appello per radunare strumentisti e cantanti:

Abbiamo bisogno di: BATTERISTI, BASSISTI, CHITARRISTI, FISARMONICISTI E TANTI TANTI CANTANTI.

ISCRIZIONI: scrivete a joani@losmassadores.it, indicando nome, cognome, telefono e strumento.

Ognuno dovrà portarsi il proprio strumento e il proprio ampli per il resto ci penseremo noi.

Per imparare la canzone vi manderemo a breve accordi, testo e TUTORIAL.

Hai voglia di farne parte? ‘Sto giro vien fora ‘na bomba!