Metro Roma: tre stazioni fuori servizio dopo l’incidente alla scala mobile

La stazione Barberini della linea A della metropolitana di Roma è stata posta sotto sequestro, a quanto si apprende, dopo l’incidente che giovedì scorso ha causato la rottura di un gradino di una scala mobile. La stazione Barberini è ora chiusa all’accesso agli utenti, così come la vicina fermata Repubblica, sotto sequestro da ottobre 2018 in seguito all’incidente a una scala mobile, che in quel caso aveva causato 24 feriti.

Con la chiusura della stazione Spagna della linea A della metro di Roma diventano tre le stazioni fuori servizio nella Capitale a causa di un guasto alle scale mobili. E sono tutte e tre centralissime. Da fine ottobre scorso è stata chiusa la stazione di Repubblica, in seguito al crollo delle scale mobili al passaggio dei tifosi del Cska Mosca. Giovedì la stazione Barberini è stata chiusa per alcune ore, dopo la rottura di un gradino della scala mobile. E’ rimasta poi aperta fino ad oggi, quando è scattato il sequestro. Poche ore fa, infine, la chiusura della fermata Spagna per consentire controlli da parte dell’Atac sulle scale mobili che sono dello stesso tipo di quelle presenti a Barberini.

“L’azienda individuerà nel minor tempo possibile le soluzioni utili a garantire la riapertura delle stazioni e la continuità e il miglioramento delle attività manutentive” ha annunciato in una nota l’Atac.