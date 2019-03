Milano: esondazione del fiume Lambro, previsto un piano per gestire il traffico

La giunta ha approvato le linee di indirizzo del protocollo operativo che coinvolge il Comune e Milano Serravalle nel dare risposta al rischio idraulico dell’area evidenziato anche dall’autorità di Bacino del Fiume Po: è stato elaborato un piano per gestire il traffico in caso di esondazione del fiume Lambro in corrispondenza dello svincolo di Lambrate della Tangenziale Est di Milano.

Il piano di emergenza, frutto di uno studio condotto dalla società Serravalle volto a inquadrare le interazioni tra il sistema idraulico del fiume e lo svincolo stradale di Lambrate della Tangenziale Est di Milano, prevede l’individuazione degli interventi necessari a gestire le criticità idrauliche.

In particolare, in caso di probabile esondazione dell’area, verranno chiusi in via preventiva alcuni rami di svincolo della A51, tra cui quello su via Rombon e via Canelli, che costituirebbero un elemento di grave rischio per l’incolumità degli utenti in transito.