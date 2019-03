Taranto: il Ministro dell’ambiente dichiara guerra all’inquinamento

E’ di pochi minuti fa la dichiarazione di intenti del ministro dell’ambiente, Sergio Costa, che dichiara dai microfoni di RAI Radio1 – “Ho mandato a Taranto l’Ispra, il braccio armato del ministero dell’ambiente e sono in costante contatto con il prefetto di Taranto. Insieme all’Arpa Puglia e alla struttura sanitaria, da oggi in poi andranno a verificare se questo allarme che e’ stato lanciato la settimana scorsa e’ stato confermato. Evitiamo di fare allarmismo“. parlando dell’inquinamento di Taranto. “Aspettiamo – ha aggiunto – che le strutture preposte ci diano risposta. Le centraline di rilevazione ci sono. I dati devono essere valutati. Contestualmente c’e’ l’impegno assunto per iscritto da Arcelor Mittal per i parchi minerari, per la loro copertura e per l’abbattimento delle emissioni. Per questo motivo sono in costante contatto con il prefetto di Taranto e con Ispra, Arpa e Asl“.

Costa, poi, si è mostrato interessato alla proposta di istituire il 25 febbraio come giornata delle vittime da inquinamento ambientale. “Anche solo una vittima a causa dell’inquinamento ambientale – ha sottolineato – è troppo. Ho lavorato per anni in questo ambito. Sicuramente poter individuare una giornata dove tutta Italia riflette e’ una bella cosa ed e’ un’intuizione che deve andare in Parlamento. Ti consente di non dimenticare e di crescere“.