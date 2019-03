Mistero sui due fratellini morti dopo esser caduti dal balcone: il padre era solo in casa con i figli

Mistero sui due fratellini morti dopo esser caduti dal balcone: i piccoli, di 11 e 14 anni, sono deceduti immediatamente. Si indaga sulle causa: pare che il padre dei due ragazzini caduti dall’ottavo piano di un palazzo della periferia era solo in casa con loro al momento del fatto.

La madre, invece, pare che fosse al lavoro e sono stati i poliziotti ad avvisarla della tragedia. L’uomo è stato portato in Questura per accertamenti e, in seguito, è stato visto attraversare la strada che dai locali della squadra mobile porta ad altri uffici, scortato da un poliziotto.

Intanto in via Quirino Di Marzio, luogo della tragedia, i corpi delle due vittime sono stati portati via. Sembra che la famiglia – il padre, la madre e quattro figli – vivesse in un appartamento di una onlus che si occupa di accoglienza di famiglie con situazioni di fragilità economica e sociale.